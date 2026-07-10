El recordado defensor le exigió más intensidad al plantel de Fernando Gago. Responsabilizó a los jugadores y solicitó a Jean Meneses.

Universidad de Chile se prepara para un segundo semestre clave. El cuadro estudiantil está en la tercera posición de la Liga de Primera y tendrá que reforzar su plantel en el mercado de fichajes si quiere luchar por el título.

Ante tal panorama, Luis “Chiqui” Chavarría sacó la voz y pidió una incorporación para lanzarse por un nuevo trofeo. Sin embargo, antes de ello, le dejó un potente mensaje al conjunto azul.

¿Qué pasó? Le exigió más carácter a los integrantes del equipo de Fernando Gago. En esta oportunidad, le quitó responsabilidad al DT de la irregularidad de sus dirigidos y apuntó contra los futbolistas.

“Los cabros no pueden cambiar tanto de un técnico a otro. Es actitud y ganas, tienen que ver los partidos de Argentina: así se ganan”, expresó en conversación con BOLAVIP Chile.

Tras ello, agregó: “Hay que aprender de ellos, con corazón, con garra. Cuando andas mal con la pelota, tienes que correr. Si lo mínimo que tiene que hacer un jugador es correr. Es lo más fácil”.

Luis Chavarría pide a este refuerzo para Universidad de Chile

Luego de tal recado a la escuadra laica, el recordado seleccionado nacional solicitó a Jean Meneses para el desenlace de la temporada. Le llama la atención el nivel que mantiene a sus 33 años.

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Luis Chavarría quiere ver a Jean Meneses en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

“Hay que poner huevos, compañeros, más en un club tan grande como la U. Me gustaría que llegara Jean Meneses. Juega muy bien“, cerró sobre Universidad de Chile.