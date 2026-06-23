A través de sus plataformas oficiales, Universidad de Chile anunció con bombos y platillos que el defensor Matías Zaldivia selló la renovación de su vínculo contractual.

La historia de Matías Zaldivia con la U ha sido un camino de pura redención, regularidad y aplausos. Desde que cruzó la vereda a principios de la temporada 2023, el central argentino nacionalizado chileno se consolidó como un pilar inamovible.

Tras casi cuatro campañas completas en el club, Zaldivia registra la impactante cifra de 119 partidos oficiales, donde ha sido clave para la obtención de la Copa Chile 2024, la Supercopa 2025 y las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana el año pasado.

Además de su fiabilidad defensiva, el ex Chacarita Juniors se ha ganado el estatus de jugador de partidos importantes gracias a sus conquistas en el arco rival. En su bitácora goleadora con el chuncho ya brillan anotaciones en los clásicos ante Colo-Colo y Universidad Católica, sumado a un recordado e histórico tanto frente a Estudiantes de La Plata en Argentina.

“Me pone muy contento; agradecer al Club por seguir confiando en mí. Desde que llegué, ha sido un lugar donde me han hecho sentir muy cómodo, la gente del staff como en el estadio y en la calle”, confesó un emocionado Zaldivia tras firmar los papeles.

Matías Zaldivia renovó con la U

El plan de retorno para la segunda rueda

Tras pasar las últimas semanas alejado de las canchas debido a complicaciones físicas, el zaguero central ya quema las últimas etapas de su puesta a punto y planea su regreso al once estelar para liderar al equipo en la exigente segunda mitad del año.

Publicidad

“Me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien, estoy en la última etapa; quiero jugar partidos de Copa Chile para tener ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato”, advirtió el referente azul, dejando en claro que está con el cuchillo entre los dientes para volver a morder en la cancha.

Desde la dirigencia estudiantil recalcaron que esta renovación se alinea con la planificación de estructurar un plantel altamente competitivo para luchar al máximo nivel.