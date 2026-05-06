Marcelo Díaz destapa el duro presente de un jugador de Universidad de Chile: “No lo está pasando bien”

El destacado periodista nacional asegura que un jugador de la U está viviendo un presente terrorífico en el CDA.

Universidad de Chile vive un renacer en la temporada 2026, donde se metió en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera 2026 y ahora comanda el Grupo D de la Copa de la Liga, torneo que entrega cupo a la próxima Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Fernando Gago ha mostrado un alza sostenida en el juego y lo ha respaldado con resultados. Ahora, deben visitar a Unión La Calera en un duelo clave para las aspiraciones azules de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Marcelo Díaz descartado ante La Calera. | Foto: Photosport

Eso sí, un emblema del cuadro azul no dirá presente ante los cementeros: “Un jugador que no lo está pasando bien porque ha convivido con lesiones y suplencias y que seguramente quiere vivir de otra manera lo que puede ser su último año es Marcelo Díaz”, informó en Pelota Parada de TNT Sports, Marcelo Díaz.

El periodista nacional asegura que ‘Carepato’ tiene una lesión en el poplíteo que le impedirá ser convocado por Fernando Gago: “Hoy está con una lesión que lo dejará al margen contra Unión La Calera”, agregó.

Cabe recordar que Marcelo Díaz ha jugado poco y nada este año con Universidad de Chile y, por el nivel de intensidad que exige Fernando Gago dentro de la cancha, se ve muy difícil que el bicampeón de América con La Roja pueda obtener minutos cuando vuelva de su lesión.

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En síntesis

Marcelo Díaz es baja en Universidad de Chile por una lesión en el poplíteo.

El equipo dirigido por Fernando Gago lidera actualmente el Grupo D de la Copa.

Universidad de Chile enfrentará a Unión La Calera buscando clasificar a las semifinales del torneo.