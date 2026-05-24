¿Va por TNT Sports o sólo HBO MAX? Cómo ver EN VIVO el partido entre Universidad Católica y Colo Colo

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se toma la jornada de día domingo en la Liga de Primera 2026.

La espera llegó a su fin y este domingo 24 de mayo a las 6 de la tarde de Chile continental la pelota comenzará a rodar en el Claro Arena para ver una nueva versión del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo.

El elenco cruzado llega al duelo frente a los albos tras un buen triunfo ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores de América. Ahora, miran de reojo el partido frente a los albos y piensan en Boca Juniors la próxima semana para abrochar la clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz, por otro lado, no tiene competencia internacional y se anotó una goleada de otro planeta ante Ñublense la semana pasada: fue 6-2 a favor del Cacique en el Estadio Monumental.

La UC se quedó con el último clásico entre albos y cruzados. | Foto: Photosport

El duelo de esta tarde representa distintas urgencias para ambos: Colo Colo necesita los tres puntos para aumentar la distancia con sus más cercanos perseguidores, mientras que la UC no puede dejar escapar los puntos para acercarse precisamente a los albos.

Cabe recordar que la Liga de Primera 2026 actualmente está liderada en solitario por Colo Colo, club que ostenta 27 puntos. Universidad Católica, por otro lado, figura en la cuarta ubicación con 20 puntos.

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UC vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora?

El duelo arrancará a las 6 de la tarde de Chile continental de este domingo 24 de mayo.

TV: ¿Habrá transmisión?

TNT Sports en su plan Premium transmitirá el encuentro.

Internet: Así se podrá ver

HBO MAX llevará el partido a los distintos dispositivos.