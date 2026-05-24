Fútbol Chileno hoy domingo 24 de mayo: Los partidos de la Liga de Primera y Primera B que van por TV

La jornada de día domingo en el fútbol chileno está cargada de buen fútbol y destaca el clásico entre la UC y Colo Colo.

El fútbol chileno no se detiene y la jornada de este domingo 24 de mayo está cargada de acción tanto en la Liga de Primera como en la Primera B, donde las luces se las lleva el clásico entre albos y cruzados en el Claro Arena.

Otro partido que promete sacar chispa se dará en el sur del país, donde Deportes Concepción pretende sumar tres puntos que lo permitan ilusionarse con salvarse del descenso. ¿El rival? Nada más ni nada menos que Huachipato en el Estadio Ester Roa.

El clásico entre la UC y Colo Colo se roba las miradas. | Foto: Photosport

La segunda categoría del fútbol chileno también tendrá acción y Deportes Puerto Montt buscará recuperar terreno cuando tenga que recibir a San Marcos de Arica, otro equipo que busca rugir para buscar el anhelado ascenso.

La jornada la cerrará el alicaído San Luis de Quillota, equipo que deberá recibir la visita de Magallanes en el cierre de la jornada a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de la ciudad de la Región de Valparaíso.

Liga de Primera

Deportes Concepción vs. Huachipato: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Deportes La Serena vs. Deportes Limache: 15:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Universidad Católica vs. Colo Colo: 18:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Primera B

Deportes Antofagasta vs. Club Deportes Santa Cruz: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Deportes Puerto Montt vs. San Marcos de Arica: 15:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

San Luis de Quillota vs. Magallanes: 20:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.