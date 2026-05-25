El recordado defensa abordó el posible arribo del oriundo de Tocopilla. Para él, ni con eso basta para alcanzar a Colo Colo en la cima.

Universidad de Chile ya piensa en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil necesitará tres piezas de calidad para enmendar el camino, pero Marcos González dejó un recado: con eso no es suficiente.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado defensor abordó el momento que vive el cuadro azul y aludió al liderato del archirrival. Según su punto de vista, ni Alexis Sánchez cambiará el panorama.

Además de comenzar a despedirse del posible arribo del oriundo de Tocopilla, explicó que su incorporación no alcanza para trepar a la cima. Por ahora, hay que esperar otros resultados.

“No depende de la U, depende de Colo Colo, porque ellos van punteros con bastante ventaja. Se hace difícil. No depende de la U, ese es el tema”, comenzó señalando Lobo del Aire.

Luego, sobre Alexis Sánchez, agregó: “Un jugador de jerarquía te cambia todo, pero más allá de lo que pueda traer Universidad de Chile, es qué es lo que pasa con Colo Colo. Ellos dependen de sí mismos”.

Alexis Sánchez está en la órbita de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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¿Alexis Sánchez llegará a Universidad de Chile?

Finalmente, ahondando en su reflexión sobre el oriundo de Tocopilla, la postura de Marcos González fue tajante. No lo ve entrenando en el Centro Deportivo Azul para el segundo semestre.

“Da para pensar, pero no sé si querrá venir. Le deben quedar seis meses más o un año en Europa“, concluyó el campeón con Universidad de Chile.

En síntesis:

Marcos González afirmó que Colo Colo tiene la ventaja en la cima del torneo chileno.

afirmó que Colo Colo tiene la ventaja en la cima del torneo chileno. El referente Marcos González declaró que el fichaje de Alexis Sánchez no bastaría para ser punteros.

declaró que el fichaje de Alexis Sánchez no bastaría para ser punteros. El histórico Marcos González proyecta que a Alexis Sánchez le queda tiempo jugando en el fútbol de Europa.