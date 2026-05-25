El panorama en la parte alta de la tabla de posiciones se tornó sumamente complejo para Universidad de Chile. Luego del reciente triunfo de Colo Colo sobre Universidad Católica, la escuadra alba estiró de forma contundente su ventaja

En un diálogo exclusivo con BOLAVIP, el exdelantero del Romántico Viajero, Cristián Olguín, analizó el opaco presente laico y apuntó sin rodeos a la gran obsesión que hoy pena en el Centro Deportivo Azul.

Para el Cepillín, el rendimiento colectivo mostrado por el cuadro dirigido técnicamente por Fernando Gago en el campeonato nacional no ha estado a la altura de las expectativas, algo que ha calado hondo en las huestes universitarias.

“La U este año no ha andado bien, el equipo no ha funcionado. Yo creo que en general el hincha está un poco desilusionado”, reconoció con total honestidad el exatacante.

Sin embargo, el histórico azul no ocultó su sana envidia por la jerarquía ofensiva que hoy exhibe el archirrival, personificada en la figura del delantero de Colo Colo, Javier Correa.

“Yo creo que todos los equipos quisieran tener un Correa, un goleador… un equipo grande necesita de triunfos. Ojalá la U tuviera un Correa”, disparó el “Cepillín”, evidenciando la pieza que le falta al puzle laico para competir de igual a igual en la división de honor.

Cristián Olguin (primero de izquierda a derecha abajo) asegura que el hincha de la U está desilusionado

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La maldición del “9” tras la partida de un ídolo

Al momento de profundizar en la sequía que arrastra el club en la plaza de centrodelantero, Olguín repasó el historial reciente de la institución y determinó que hace largas temporadas no se logra consolidar a un referente de área que garantice romper las redes rivales con consistencia. “Yo creo que la U hace tiempo no tiene un nueve goleador. El último me parece que fue Juan Manuel Olivera, que es un ídolo en la U”, rememoró con nostalgia sobre el recordado ariete uruguayo.

El otrora puntero azul fue tajante en señalar que, sin un artillero de fuste, cualquier propuesta táctica en el terreno de juego termina quedando totalmente estéril. “Es difícil. El equipo puede jugar bien, pero si no hace goles, no saca nada. Yo creo que un equipo teniendo un goleador innato —aparte que juegue y que haga jugar al equipo— tiene varias posibilidades de ganar los partidos”, desmenuzó con lucidez.

El llamado de emergencia para la segunda rueda

A pesar de la considerable distancia de 13 unidades respecto a los líderes del certamen, Cristián Olguín se resiste a dar por muerto al León y le envió un clarísimo recado a la mesa directiva de Azul Azul para que golpeen el mercado en la ventana de transferencias invernal.

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“Todavía falta campeonato y hay que esperar que terminada la primera rueda traigan refuerzos. Que en la segunda rueda empiece a ganar la U y ojalá pelear el título”, concluyó el exdelantero en las pantallas de BOLAVIP, fijando la llegada de un goleador como la única vía de salvación para el semestre.