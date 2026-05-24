En un inesperado mensaje, el futbolista panameño puso a la venta sus camisetas de su paso por la institución en 2018.

Universidad de Chile ha tenido distintas figuras con cartel internacional que no han podido rendir acorde a la expectativa. Incluso, una de ellas jugó una Copa del Mundo: ese es el caso de Armando Cooper.

El volante panameño arribó al elenco estudiantil en 2018 y su paso fue decepcionante. Si bien ilusionaba por sus gambetas, no fue la solución esperada y terminó saliendo rápidamente con tan solo dos partidos en el cuerpo.

Luego, partió a Europa, específicamente a Rumania. Sin embargo, la estadía en tal latitud fue breve, llegó a Israel y, finalmente, retornó a su país de origen. En él, defiende los colores de San Miguelito.

Y durante estos días, se acordó de Universidad de Chile, pero no por la celebración de un nuevo aniversario o algo similar: exhibió sus camisetas de su experiencia en el cuadro azul.

No obstante, el futbolista dejó un mensaje que puede ser un tanto criticable para algunos fanáticos. ¿Qué hizo? El mediocampista de 38 años indicó que la indumentaria está a la venta.

Armando Cooper vende sus camisetas de Universidad de Chile

A través de Instagram, el jugador en cuestión publicó una historia con la ropa y en ella comentó: “Lo que me encontré. Ahora, ¿qué hago con esto?“. Luego, se respondió y lanzó: “Las vendo“.

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No quedó claro si fue parte de una broma o de un aviso. Seguramente, más de un hincha de Universidad de Chile se puede molestar por su revelación.

Armando Cooper vende sus camisetas de Universidad de Chile. (Foto: Instagram)

En resumen:

El volante panameño Armando Cooper tuvo un paso de solo dos partidos por Universidad de Chile en 2018.

tuvo un paso de solo dos partidos por Universidad de Chile en 2018. El actual mediocampista Armando Cooper , de 38 años de edad, juega en el club San Miguelito de Panamá.

, de 38 años de edad, juega en el club San Miguelito de Panamá. El jugador Armando Cooper publicó en Instagram que venderá las camisetas de su paso por el club azul.