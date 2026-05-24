La presidenta de Azul Azul festejó el nuevo cumpleaños de Universidad de Chile. En dicha línea, reveló su misión.

Universidad de Chile cumple 99 años de existencia este 24 de mayo. Por ello, Cecilia Pérez dejó un potente mensaje a través de las plataformas oficiales de la escuadra laica.

La presidenta de Azul Azul expresó su emoción por el aniversario del equipo que dirige. Es por eso que reveló cuál es su misión en el cargo: quiere llevar al club más allá del horizonte.

Al menos, así lo indicó con el departamento de prensa del elenco universitario. En un comunicado público desde La Cisterna, la antigua ministra de Estado le habló fuerte y claro a los fanáticos.

“Quiero saludar a todos los que hacen posible que nuestra institución sea la más importante del mundo para todos nosotros: la hinchada, jugadores, jugadoras, funcionarios y funcionarias”, lanzó.

Sobre el mismo punto, la dirigenta agregó: “Damos inicio al camino a seguir para cumplir los 100 años, el primer siglo de la U. Vamos a contar con todos ustedes hoy, mañana y siempre“.

Cecilia Pérez abordó el aniversario de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile camina al centenario

Cabe consignar que el 24 de mayo de 2027, el conjunto estudiantil festejará sus 100 años de vida. A pesar de las dudas sobre la fecha original de la fundación, esta se ha catalogado como la oficial.

En la actualidad, Universidad de Chile espera para volver a la acción en la Liga de Primera. Lo hará el sábado 30 de mayo ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional. Será desde las 17:30 horas.

En síntesis:

La presidenta Cecilia Pérez emitió un mensaje oficial por el aniversario 99 de Universidad de Chile.

emitió un mensaje oficial por el aniversario 99 de Universidad de Chile. El club Universidad de Chile celebrará oficialmente su primer centenario el próximo 24 de mayo de 2027.

celebrará oficialmente su primer centenario el próximo 24 de mayo de 2027. El plantel de Universidad de Chile enfrentará a Deportes Concepción el sábado 30 de mayo a las 17:30 horas.