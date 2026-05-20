El recordado delantero rememoró su partida a Gremio de Porto Alegre. No pudo brillar en el elenco gaúcho.

Universidad de Chile ha tenido distintas figuras que han destacado durante su paso por el club, pero que no han podido alcanzar títulos. Uno de esos casos es el de Gastón Fernández.

El delantero argentino arribó en 2016 y en 2017 emigró a Brasil, justo antes de que la escuadra azul alzara su último trofeo de la categoría de honor: aún lamenta tal sorpresiva partida a Gremio de Porto Alegre.

Así lo confesó en conversación con La Fábrica del Podcast, dejando en claro que disfrutó tal estadía en tierras gaúchas, pero que esperaba mucho más. Estaba cómodo en el conjunto estudiantil.

“No me salió bien, pero haberlo intentado y haberlo vivido fue una linda experiencia, que fue haber ido al fútbol brasileño a los 34 años”, comenzó señalando el retirado crack.

“Yo estaba en la U de Chile, en un estado de confort muy bueno, con la ciudad, con la institución, jugando todos los partidos y aposté irme a Brasil por una cuestión de desafío y no me fue bien”, agregó.

Gastón Fernández recordó su salida desde Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Dejó Universidad de Chile y no la pasó bien en Brasil

Finalmente, La Gata Fernández explicó por qué no tuvo mayor participación en Gremio. Tuvo que remar desde atrás en la consideración y ello le terminó pasando la cuenta.

“No tenía lugar en Gremio, yo fui parte del equipo campeón. Jugué hasta octavos de final en la Copa Libertadores, pero a los meses le dije al técnico le dije me voy, tengo 34 años no puedo estar jugando un partido cada 20 días“, cerró.

En síntesis:

El delantero argentino Gastón Fernández recordó su sorpresiva salida desde Universidad de Chile en 2017.

recordó su sorpresiva salida desde en 2017. El futbolista emigró a los 34 años hacia Brasil para fichar por Gremio .

hacia Brasil para fichar por . Gastón Fernández integró el plantel campeón de la Copa Libertadores con el club brasileño.