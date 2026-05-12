El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, entregó detalles de los próximos pasos de la concesionaria para renovar a otra figura del club.

En Universidad de Chile ya comienzan a mover las piezas pensando en el futuro. Tras asegurar la renovación de Lucas Assadi hasta 2028, en el Centro Deportivo Azul ahora apuntan a seguir blindando a las principales figuras del plantel.

La idea de la dirigencia azul es adelantarse a posibles ofertas desde el extranjero y mantener la base del proyecto deportivo encabezado por Fernando Gago. Por lo mismo, el club ya trabaja en una nueva renovación considerada estratégica de cara a las próximas temporadas.

Bajo la política impulsada por Manuel Mayo, el foco está puesto en futbolistas jóvenes, con proyección internacional y que cumplan un rol importante en el equipo. En ese contexto, la gerencia deportiva ya definió al próximo nombre prioritario en la lista de renovaciones: Maximiliano Guerrero.

Maximiliano Guerrero, el próximo objetivo de Azul Azul para renovar contrato.

Según reveló el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada de TNT Sports, Universidad de Chile ya tiene definido que el serenense será el próximo objetivo de la concesionaria para firma la renovación.

“Es política del club como decía Mayo y ahora, irán a apurar las conversaciones con Maxi Guerrero. Es otro de los jugadores que interesa en que sea renovado por la edad, tiene 26 años y esperan renovarlo pronto para ya comenzar a asegurar a los jóvenes”, explicó el reportero que cubre el día a día de la U.

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La estrategia de Azul Azul no solo contempla a futbolistas con proyección, sino también a referentes consolidados dentro del plantel. En ese contexto, Marcelo Díaz explicó que “después irán por los consagrados como Matías Zaldivia, otro de los objetivos que tiene la gerencia deportiva en cuanto a las renovaciones”, agregó el periodista.

En síntesis…