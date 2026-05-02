Universidad de Chile se impuso en el norte del país y derrotó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. La escuadra azul fue contundente y ello dejó tranquilo a Fernando Gago.

El DT abordó el compromiso en conferencia de prensa y, al ser consultado sobre una figura en específico, se rindió ante sus pies. ¿De quién se trata? Ese es el caso de Juan Martín Lucero.

Para el entrenador, no hay nada mejor que un atacante se haga presente en el marcador. El oriundo de Mendoza volvió a anotar, tal como lo hizo en el Clásico Universitario.

“Lo dije cuando no convirtió, es un jugador con muchísima jerarquía y confíamos muchísimo en él“, comenzó señalando el director técnico de Universidad de Chile.

En dicha línea sobre el futbolista de 34 años, el estratega agregó: “Hoy tiene la posibilidad de convertir y es muy importante para el delantero que tenga esa convivencia con el gol“.

Juan Martín Lucero fue elogiado por Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Durante la vigente temporada, el goleador en cuestión ha disputado una totalidad de 11 enfrentamientos. En ellos, ha logrado festejar dos tantos y ha entregado una asistencia.

Una buena noticia para Universidad de Chile, que tras su victoria contra Deportes La Serena deberá enfocarse en Unión La Calera. Se jugará el domingo 10 de mayo, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En síntesis:

Universidad de Chile derrotó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga.

derrotó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. Fernando Gago calificó a Juan Martín Lucero como un jugador con mucha jerarquía y confianza.

calificó a como un jugador con mucha jerarquía y confianza. El DT argentino destacó la importancia de la convivencia con el gol para el delantero.