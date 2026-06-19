Mercado de Fichajes: Advierten que Universidad de Chile podría reforzarse con más de tres jugadores

El conjunto azul puede sumar tres refuerzos para el segundo semestre, pero advierten la regla que permitiría sumar más jugadores.

Universidad de Chile cerró de buena manera la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y se anotó un triunfo ante O’Higgins de Rancagua que deja al cuadro azul en el tercer puesto a 12 puntos de Colo Colo.

Ahora, se abre paso para disputar la fase de grupos de la Copa Chile y, además, ver de reojo lo que pasará en el Mercado de Fichajes donde deberían incorporar jugadores para darle un salto de calidad al plantel.

En esa línea, fue Cristián Caamaño quien advirtió el panorama de los refuerzos en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Serían dos y si se va Assadi, 3. Debiera estar hecho ese negocio”, dijo en primera instancia.

Salomoni tendría los días contados en la U. | Foto: Photosport

Caamaño, incluso, apuntó a la regla que permitiría incorporar más de 3 jugadores en este mercado: “Y si se va otro futbolista transferido, como Calderón, serían 4. Todo va a depender de la cantidad de cupo. Todos los equipos tienen 3 cupos, pero si tú vendes un futbolista por sobre 250 mil dólares, puedes reemplazar a ese jugador”.

“En la medida que vayas haciendo transferencias, te permite ir sumando más jugadores. La U va a hacer efectiva la salida de Salomoni y se le abre un cupo de extranjero. Además, tiene que resolver el caso del paraguayo Lucas Romero o el caso de Calderón que sencillamente tiene la cabeza en cualquier lado”, agregó.

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Así las cosas, las próximas semanas podrían ser claves para determinar cuántos refuerzos traerá Universidad de Chile para pelear la Liga de Primera ante sus clásicos rivales y no descuidar la Copa Chile.

En síntesis

Universidad de Chile terminó tercera la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Cristián Caamaño detalló la cantidad de refuerzos que llegarían si se transfiere a Assadi.

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