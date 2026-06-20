Octavio Rivero le entrega una fantástica noticia al cuerpo técnico de Universidad de Chile

Tras pasar por quirófano, el delantero uruguayo podría regresar antes de lo esperado a la acción. Su ausencia se siente en la ofensiva.

Universidad de Chile comienza a planificar la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. En ella, el conjunto estudiantil podrá contar con una relegada figura antes de lo previsto: su recuperación avanza viento en popa.

¿De quién se trata? Según información de La Magia Azul, ese es el caso de Octavio Rivero. Tras ser intervenido quirúrgicamente por una compleja sinovitis en su rodilla izquierda, el delantero uruguayo puede soprender.

Es que si bien se estimaba su retorno para agosto, ello puede cambiar. Se espera que esté listo para sumar acción en la fecha 16 del torneo local. Es decir, en la reanudación de la categoría de honor tras su receso (25/26 de julio).

“Ha estado en el proceso de recuperación y los reportes indican que podría estar disponible para la primera fecha de la segunda rueda de la Liga de Primera ante Audax Italiano en La Florida“, detalló el sitio.

Luego, agregó que los plazos “se han ido reduciendo de manera considerable en relación a la proyección” y que se “estimaba que el atacante estaría afuera de las competencias oficiales por un tiempo de entre 4 a 6 meses“.

Octavio Rivero ilusiona con su retorno. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile espera a Octavio Rivero

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión alcanzó a jugar dos partidos antes de someterse a la cirugía mencionada. Aún no convierte goles ni entrega asistencias con la camiseta laica.

A pesar de que se especuló sobre una eventual despedida, su contrato con Universidad de Chile es a largo plazo: regirá hasta el 31 de diciembre de 2027. No se avizora un adiós.