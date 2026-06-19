El jugador de Universidad de Chile que dejó en shock a Cristián Caamaño: “Es toda de Fernando Gago”

El periodista de Radio Agricultura analizó el triunfo azul y elogió a un inesperado jugador que no estaba en el radar de nadie.

Universidad de Chile cerró de buena manera un primer semestre que fue para el olvido tras las eliminaciones en Copa CONMEBOL Sudamericana y Copa de la Liga, derrotando a O’Higgins de Rancagua el día de ayer por la Liga de Primera 2026.

El equipo dirigido por Fernando Gago aguantó los embates de O’Higgins en el primer tiempo y abrió el marcador con un verdadero golazo de Bianneider Tamayo. En la segunda mitad y con un cuadro rancagüino ya bajo anímicamente, la U puso la estocada final y fue 2-0 final en Ñuñoa.

Elías Rojas fue una de las figuras de la U. | Foto: Photosport

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, aseguró haber quedado en shock con Elías Rojas, joven jugador de la U: “Entró este chico Elías Rojas -toda de Fernando Gago-, fue un muy buen partido de este muchacho que ya había aparecido en un partido de la Copa de la Liga ante Unión La Calera”, dijo.

“Ayer demostró que está para pelearle el puesto a cualquiera en esa zona de ataque, así que muy buena la aparición de este chico”, complementó sobre las cualidades que tiene Rojas y la capacidad para hoy poder ser titular en la U.

¿Verá más minutos en la Copa Chile Elías Rojas? El cuadro azul debe recibir este domingo en el Estadio Nacional a Santiago Wanderers, compromiso en donde Fernando Gago podrá seguir viendo jugadores y darle más minutos a aquellos que han rendido esta primera mitad del año.

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En síntesis

Universidad de Chile venció 2-0 a O’Higgins por la Liga de Primera 2026.

El entrenador Fernando Gago sumó minutos para el joven jugador Elías Rojas.

El club azul jugará este domingo contra Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.