Según trascendió, Franco Calderón no tiene ratificada su continuidad en Universidad de Chile. El panorama es complejo.

Universidad de Chile tendrá un mercado de fichajes intenso. El conjunto estudiantil no solo sumará figuras para el segundo semestre, sino que también se despedirá de algunos jugadores.

Y en dicha línea, hay una pieza que ha perdido presencia en el cuadro universitario, por lo que analiza su partida: ese es el caso de Franco Calderón. Así lo advirtió La Magia Azul.

Según detalló el medio, el zaguero central no está conforme con la participación que acumula en el elenco laico. Es por eso que determinará su futuro en las siguientes semanas.

“Buscará una salida de la institución en el próximo mercado si nota que el estratega argentino no le otorgará el rodaje suficiente en los compromisos“, comenzó señalando el sitio.

Luego, agregó: “La falta de oportunidades bajo el actual mandato técnico ha colmado la paciencia del jugador, quien aspira a estar en cancha y mantener el ritmo de competencia que lo trajo al fútbol chileno”.

Franco Calderón puede despedirse de Universiadd de Chile. (Imagen: Photosport)

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Franco Calderón genera incertidumbre en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el oriundo de Chaco ha disputado una totalidad de 17 compromisos vistiendo la camiseta azul. En ellos, no logró aportar con goles ni asistencias.

Si bien tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, no se debe descartar un adiós. Hay mucho paño por cortar en el libro de pases de Universidad de Chile.