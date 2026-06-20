Fernando Gago se mantendrá hospitalizado tras sufrir serios problemas de salud que obligaron a que fuera intervenido por un cuadro cardiovascular. La situación encendió de manera inmediata todas las alarmas en el Centro Deportivo Azul de Universidad de Chile.

Por lo mismo, una vez que el panorama se tornó más tranquilo, el director técnico trasandino recibió la visita presencial de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y del gerente deportivo de la institución, Manuel Mayo, quienes acudieron al recinto médico para acompañar al argentino y a toda su familia en este complejo momento.

Fue justamente en medio de esas conversaciones íntimas en la clínica donde Gago sacó la voz de forma sorpresiva. Lejos de manifestar preocupación por su propio estado físico, el exjugador de Boca Juniors centró sus energías de inmediato en materias netamente futbolísticas: El partido del domingo: Quiso coordinar los detalles del encuentro ante Santiago Wanderers por Copa Chile.

El mercado de pases: Apuntó directamente a los nombres y los refuerzos que están siguiendo de cerca para potenciar el plantel laico de cara al segundo semestre de la temporada.

Fernando Gago no dirigirá a la U en Copa Chile.

Manuel Mayo detalla la intensa obsesión de Gago por el trabajo

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, reconoció públicamente haberse sorprendido de gran manera al relatar los detalles de la conversación que sostuvo con Fernando Gago en la habitación médica, debido a que el estratega trasandino solo manifestaba intenciones de hablar sobre planes de trabajo de la U.

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“Entré a la pieza y ya me estaba hablando del partido del domingo, de jugadores que estábamos conversando y viendo en conjunto. Le dije que no era el momento, que tranquilo, que hoy día era para descansar, que veamos cómo amanece mañana. Va a estar demasiado intenso de querer conversar, así que vamos a tener que ver algunos temas, ojalá, que ya con él de alta”, explicó detalladamente el funcionario laico respecto a la desbordante energía del DT.

El intenso monitoreo del plantel y el mercado de fichajes

En ese mismo sentido, el dirigente estudiantil tuvo que revelar ante los medios que la secretaría técnica ha continuado trabajando intensamente en carpetas de nombres, pero comprendiendo que en este momento particular se le debe otorgar un espacio de calma a Gago para su óptima recuperación. El gerente deportivo explicó que el flujo de información respecto al armado del equipo es una tarea de carácter diario en el club.

“Conversamos mucho, todos los días, uno conversa del plantel, de lo que puede venir, de posibles salidas, de posibles entradas. Es constante. Lógicamente que cuando estamos más cerca de la fecha de término de la primera rueda, que fue ayer para nosotros, que ya el mercado se abre, al menos reglamentariamente, no en temas de, pero sí en lo que te permite el campeonato, se hace más intensa esas conversaciones”, comentó Mayo sobre el actual periodo de transferencias.

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Para finalizar, el encargado del área deportiva azul reforzó la idea de que la planificación técnica de la U no ha sufrido alteraciones sustanciales en su diseño global: “Veníamos hablando. Por un lado lo que nos toca hacer con la secretaría técnica más intenso en el seguimiento de jugadores, para salida y para entrada, y él con un ojo en eso y otro ojo preparando los partidos, lógicamente”, concluyó, ratificando que el DT no descuidará ningún flanco institucional pese a que no dirigirá a la U este domingo en el Estadio Nacional.