Mercado de Fichajes: gigante de la Premier League va tras los pasos de Darío Osorio

El importante equipo de la Premier League que está tras los pasos de Darío Osorio.

El jugador nacional, Darío Osorio tuvo una gran temporada 25/26 con su Midtjylland, en la que se ha consolidado como una importante figura dentro de su equipo y además, ha tenido buenas actuaciones con la Selección Chilena.

Sus buenas presentaciones, han llamado sin duda la atención de varios clubes en Europa, quienes ya en este inicio de mercado de fichajes, comienzan a considerar la opción de fichar al ex Universidad de Chile.

A la ‘Joya de Hijuelas’ se le ha asociado a distintos equipos del fútbol italiano, portugués e inglés, en donde en las últimas horas apareció un nuevo e importante candidato.

El Arsenal sigue de cerca a Osorio

Osorio es tentado por el Arsenal | Foto: Photosport

En esta jornada, el director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer conversó con el medio ‘The Standard’, en la que dio a conocer del interés que el Arsenal tiene por Darío Osorio

“Sabemos que el Arsenal ha estado interesado en Osorio, pero también sabemos que otros clubes de la Premier League han hecho lo mismo”.

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“También creo que es bien sabido que el Bournemouth ya se interesó por él en el pasado. Hay otros clubes de la Premier League que también lo están considerando.”, partió señalando Kjaer.

Finalmente, Kjaer en la entrevista dio a conocer de las grandes cualidades que posee Darío Osorio, las que sin duda podrían ser de gran aporte para el Arsenal o cualquier otro equipo europeo que esté tras los pasos de ex U. de Chile, a quien lo denomina como el nuevo Alexis Sánchez en Chile.

“En mi opinión, le sirve muy bien a la Premier League porque tiene una mentalidad muy trabajadora. Sus transiciones defensivas son increíbles, su velocidad punta es increíble. Extremo derecho zurdo puede ir a la derecha y a la izquierda de su rival directo.”

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“Lo tiene todo, se le considera el próximo Alexis Sánchez en Chile. Creo que puede marcar la diferencia en la Premier League“, cerró.

El mercado dentro del fútbol europeo vive sus primeras jornadas y muchos de los equipos buscan dar los últimos golpes dentro de esta ventana de transferencias, en la que Darío Osorio podría cambiar de aires en en esta temporada.

En Síntesis

El jugador Darío Osorio sumó el interés del Arsenal tras su gran temporada 25/26.

sumó el interés del Arsenal tras su gran temporada 25/26. El director Kristian Kjaer confirmó el seguimiento de clubes de la Premier League.

confirmó el seguimiento de clubes de la Premier League. El Bournemouth ya se había interesado en el pasado por el extremo chileno.