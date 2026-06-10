Movida en Universidad de Chile: Lucas Barrera firma con importante agencia de representación

El jugador de Universidad de Chile tomó una decisión clave respecto a su entorno profesional con miras a potenciar su crecimiento.

El mediocampista Lucas Barrera continúa dando pasos importantes en su carrera, en medio de un proceso donde busca consolidarse como titular en Universidad de Chile y proyectarse dentro del fútbol chileno.

El volante de 20 años tuvo su debut en la Copa de la Liga 2026 en el triunfo ante Audax Italiano y, desde entonces, ha ido sumando mayor protagonismo en el equipo, de la mano del director técnico Fernando Gago.

Es por eso que, pensando en su futuro y desarrollo profesional, el futbolista tomó una importante decisión con el objetivo de potenciar su crecimiento deportivo.

Lucas Barrera acumula 10 partidos con la camiseta de la U y ha aportado con 2 asistencias | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lucas Barrera oficializa su llegada a la agencia KMB

Durante las últimas horas, se confirmó la incorporación del oriundo de Neuquén, Argentina, a la agencia de representación KMB, liderada por Kristian Bereit, en un movimiento que marca una nueva etapa en su carrera.

La agencia representa a futbolistas de la talla de Alan Varela, Exequiel Palacios, Facundo Buonanotte, Gerónimo Rulli y Santiago Ascacíbar, entre otros.

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Al conocerse la noticia, los simpatizantes azules comentaron en redes sociales: “Lo van a largar a la primera oferta” y “Se nos va a ir en seis meses”.

De esta manera, el ex Universidad Católica pasará a estar bajo la gestión de una de las agencias con mayor presencia en el mercado internacional.

En resumen.

Lucas Barrera, mediocampista de 20 años de Universidad de Chile, tomó una importante decisión en su carrera al incorporarse a la agencia de representación KMB, en un movimiento que busca potenciar su proyección y crecimiento en el fútbol profesional.