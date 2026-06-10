En la Universidad de Chile le dirían adiós al gran anhelo de Fernando Gago para reforzar a la U.

Universidad de Chile ya empieza a alistarse para lo que será un nuevo partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en la última fecha de la primera rueda del torneo en la quinta región.

Dejando de lado lo futbolístico, dentro de la directiva del club viven días claves pensando en lo que es la estructuración del plantel para este segundo semestre, en donde la U espera poder sumar nuevos refuerzos.

Si bien el mercado de pases aún no comienza, ya varios nombres han comenzado a ser vinculados para reforzar el equipo de Fernando Gago, en la que todo parece indicar que uno de los puestos a nutrir será en el ataque.

En las últimas horas, desde el ‘Romántico Viajero’ no estarían recibiendo muy buenas noticias dentro del mercado y todo esto debido a que uno de los jugadores candidatos que tenía para reforzar su plantel, estaría a un paso de poder conseguir un nuevo club.

Janson seguiría en Argentina | Foto: Getty Images

Se trata del jugador argentino Lucas Janson, quien hace unas semanas fue fuertemente vinculado para poder reforzar a la Universidad de Chile tras los pocos minutos que ha sumado en Boca Juniors, algo que seducía a los ‘Azules’.

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En las últimas horas el periodista Germán García Grova informó en su cuenta de ‘X’ que el jugador argentino estaría siendo tentado por Gimnasia y Esgrima La Plata, en la que se encaminaría su llegada.

“Boca y GELP trabajan en la cesión de Lucas Janson. El delantero es del gusto de ‘Pata’ Pereyra. Su vínculo con Boca Juniors caduca en Diciembre 2027″, informó.

De esta manera, Universidad de Chile perdería a uno de sus candidatos para poder reforzar su plantel en este segundo semestre, en donde deberán buscar nuevas opciones.

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🚨#Boca y #GELP trabajan en la cesión de Lucas Janson



📌El delantero es del gusto de “Pata” Pereyra, cómo adelantó @Nicobozza



📍Su vínculo con #CABJ caduca en Diciembre 2027 pic.twitter.com/nYUlNFifYz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 10, 2026

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