En una charla a fondo con Bolavip, el histórico Claudio Borghi desglosó la actualidad del fútbol chileno. Desde la incertidumbre sobre el próximo destino de Alexis Sánchez, hasta la encrucijada de Fernando Gago en la U con sus jóvenes figuras y el estatus de Charles Aránguiz.

El presente de Alexis Sánchez en España, más allá de su gol que le da vida al Sevilla en la Liga, tiene ilusionado a los hinchas nacionales que lo ven en Chile jugando la segunda parte del año para culminar su más que exitosa carrera deportiva.

Los hinchas de la U creen que el Niño Maravilla por fin va a cumplir su sueño de ponerse la camiseta azul y los de Colo Colo creen que optará por Macul por lo vivido en 2006.

Uno que dirigió y conoce de cerca al delantero tocopillano es Claudio Borghi, que conversa sin tapujos con BOLAVIP poniendo la pelota en el piso.

¿Ves a Alexis Sánchez regresando a Chile pronto?

Es una pregunta complicada porque él siempre tiene el deseo de quedarse un tiempo más en Europa. A esta altura, jugadores de su edad tendrían que poner en la balanza lo deportivo, lo familiar y el querer estar cerca de los suyos. Todavía puede un poco más en lo deportivo, pero es una decisión personal.

Se habla de una disputa con “alfombra roja” entre la U y Colo Colo por él. ¿Pesarán los colores?

No sé si la U tiene la fuerza económica o judicial necesaria ahora mismo. Alexis ya jugó en Colo Colo, pero creo que este tipo de jugadores ya están un poco más allá de los colores que visten. Tienen una historia importante y ni la U ni Colo Colo se pueden ofender si decide irse a otro lado. Él tiene que elegir lo mejor para él.

Alexis Sánchez podría estar viviendo sus últimos meses en Europa.

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Claudio Borghi defiende a Charles Aránguiz

En la U, los jóvenes Barrera, Arce y Vásquez han brillado. ¿Podrá Charles Aránguiz recuperar la titularidad o le toca esperar en la banca?

No tengo dudas de que Aránguiz deba jugar. El equipo ha tenido la suerte de encontrar variantes en su ausencia, y eso se agradece, pero para mí es un jugador de mucha jerarquía como para tenerlo en la banca. Los jóvenes siempre tienen algún bajón y habrá que ver cómo reaccionan.

Si Aránguiz vuelve al once y Gago mantiene a los tres jóvenes, ¿el sacrificado debería ser Israel Poblete?

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Podría ser, pero Poblete le da mucha dinámica al equipo. Es un lindo desafío para el entrenador. Hay que subrayar que la gran jugada la hizo Gago poniendo a esos tres jóvenes en un clásico; ahí se lleva todos los méritos y mi respeto.

Gago también ha mantenido a Juan Martín Lucero pese a la falta de gol inicial, similar a lo que pasa con Correa en Colo Colo

A los “9” que no hacen goles hay que mantenerlos, pero tampoco tenía otra alternativa como especialista. Creo que hay menos mérito en mantener a Lucero que en el hecho de poner a tres jóvenes en un clásico.