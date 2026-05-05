Video: El gesto de Alexis Sánchez tras su gol en Sevilla que emocionó a un hincha de la U y Cobreloa

El nombre de Alexis Sánchez volvió a instalarse con fuerza en España tras una jornada clave en La Liga, en la que el bicampeón de América con La Roja respondió en un escenario donde el Sevilla FC necesitaba sumar de a tres para salir de la zona de descenso.

El tocopillano ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol del triunfo del cuadro andaluz frente a la Real Sociedad, en un compromiso que exigía carácter y jerarquía. Su aparición no solo fue determinante en el marcador, sino también en lo anímico para un equipo que busca reencontrarse.

Como suele ocurrir cada vez que el “Niño Maravilla” firma una actuación destacada, en Chile la atención se traslada rápidamente hacia sus gestos dentro y fuera de la cancha.

Alexis Sánchez dejó un gesto que une a la U y Cobreloa

Tras el pitazo final, el ariete de 37 años tuvo espacio para un momento especial lejos de lo estrictamente deportivo. ¿Qué hizo?

Al dirigirse hacia una de las tribunas del Estadio Sánchez-Pizjuan, el atacante nacional regaló su short a un hincha de Cobreloa y luego se tomó una fotografía con un simpatizante de Universidad de Chile, una combinación que no pasó inadvertida.

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La escena recorrió redes sociales en cuestión de minutos, generando comentarios que destacaron la conexión del delantero con sus raíces y su cercanía con los hinchas.

En resumen…