El comentarista deportivo cuestionó el rendimiento del defensor central en Universidad de Chile. No lo convence.

Universidad de Chile vive un complejo momento y eso quedó resumido en su eliminación de la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil no logró la hazaña y quedó fuera del certamen local, lo que fue advertido por Nicolás Peric.

Al analizar la debacle azul, el comentarista deportivo apuntó contra una figura en específico. ¿Su nombre? Franco Calderón: lo repasó en los micrófonos de Radio Pauta.

Para el retirado portero, el defensor central está lejos de su mejor versión y tiene que tener un reemplazo en la institución universitaria. Bajo su visión, hay que ir por una incorporación en su puesto.

“Lo de (Franco Calderón) es… en el segundo gol, primero que todo, va por allá no sé por qué; segundo se pasan al lateral y cuando hay que volver en velocidad, no aparece (…) Si no es en línea de tres, se ve muy mal“, lanzó.

“Fernando Gago va a tener que hacer un catastro muy grande. Él tiene que apurar a la dirigencia para vender a los jugadores: con dos o tres (refuerzos) no te va a alcanzar. Hay que traer un central sí o sí“, agregó.

Franco Calderón no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Franco Calderón preocupa en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el jugador de 28 años ha disputado una totalidad de 16 compromisos en el cuadro laico. En dichos enfrentamientos, no aportó goles ni asistencias.

Si bien se especula sobre una eventual salida, Franco Calderón tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. ¿Será en este mercado de fichajes su adiós? Está por verse.

En resumen:

El club Universidad de Chile quedó eliminado oficialmente de la Copa de la Liga.

quedó eliminado oficialmente de la Copa de la Liga. El exfutbolista Nicolás Peric criticó el rendimiento del defensor central Franco Calderón.

criticó el rendimiento del defensor central Franco Calderón. El zaguero Franco Calderón, de 28 años, registra 16 partidos disputados en la temporada.