Fernando Gago confirma dos ansiados regresos en Universidad de Chile: “Van a estar”

El DT abordó los retornos de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Están disponibles para enfrentar a Audax Italiano.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción en la Liga de Primera. La escuadra estudiantil visitará a Audax Italiano en La Florida, en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Por ello, en la previa del duelo, Fernando Gago conversó con la prensa y confirmó dos anhelados retornos: el DT contará con la vuelta de los mayores emblemas del plantel universitario.

Desde La Cisterna, el entrenador ratificó que Eduardo Vargas y Charles Aránguiz están listos para sumar participación en la categoría de honor. Ambos superaron sus respectivas complicaciones físicas.

“Charles y Eduardo sí, van a estar en consideración para estar convocados“, comenzó señalando el estratega de Universidad de Chile.

Luego, por contraparte, agregó: “Y Matías (Zaldivia) está en el proceso final, quedan los últimos días para tratar de soltarlo como queremos. Ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos”.

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz están listos en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Universidad de Chile espera esta recuperación

A su vez, el director técnico mencionó a Octavio Rivero. El atacante uruguayo también realiza los últimos trabajos para dejar atrás la intervención quirúrgica a la que fue sometido a principios de abril.

“Iremos viendo a medida de que lo vaya viendo en campo. Obviamente está en los procesos finales y vamos a necesitar ponerlo bien desde el lado físico y futbolístico para encontrar su mejor versión cuando regrese”, complementó.