Marcelo Díaz informa la tajante decisión que tomó Universidad de Chile tras lesión de Charles Aránguiz

El periodista y reportero que cubre a los azules informa la tajante decisión que tomó Universidad de Chile con Charles Aránguiz.

Universidad de Chile no pudo conseguir la épica el domingo pasado en la Copa de la Liga y terminó eliminado del nuevo torneo tras empatar frente a Audax Italiano, compromiso que además dejó como saldo negativo la lesión de Charles Aránguiz.

El ‘Príncipe’ de la U salió al minuto 55 con evidentes molestias físicas y en las últimas horas se conoció el diagnóstico que aqueja al bicampeón de América con la Selección Chilena: sufrió un desgarro.

En esa línea, Marcelo Díaz, periodista de Pelota Parada de TNT Sports, informó la decisión que tomó el cuadro azul con Aránguiz: “No va a jugar contra La Calera y O’Higgins y difícilmente lo vayan a apurar para un partido de Copa Chile”.

Aránguiz salió lesionado ante Audax Italiano. | Foto: Photosport

“¿Qué significa esto? Lo más probable es que su retorno esté pensado para el inicio de la Liga de Primera”, complementó sobre cuándo podría volver a pisar una cancha Charles Aránguiz con la camiseta de Universidad de Chile.

Así las cosas, lo más probable es que Charles Aránguiz no dispute la fase de grupos de Copa Chile junto a la U y se proyecta que su retorno a las canchas sea en la Fecha 16 de la Liga de Primera donde la U debe visitar a Audax Italiano en el sintético de La Florida.

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En síntesis

Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa de la Liga tras empatar con Audax Italiano.

El mediocampista Charles Aránguiz sufrió un desgarro y no jugará ante La Calera y O’Higgins.

El retorno de Charles Aránguiz está proyectado para la Fecha 16 de la Liga de Primera.