Los múltiples elogios del ex DT de Valentín Gauthier que ilusionan a la U: “No tengo ninguna duda de que…”

Mientras la U avanza en las negociaciones por el defensor uruguayo, Diego Monarriz, entrenador que lo dirigió en Juventud de Las Piedras, destacó sus condiciones futbolísticas y humanas.

La búsqueda de un nuevo defensor central sigue siendo una de las prioridades de Universidad de Chile y del director técnico Fernando Gago en este mercado de fichajes.

Con el objetivo de reforzar la zaga de cara al segundo semestre, Azul Azul mantiene conversaciones avanzadas para incorporar al uruguayo Valentín Gauthier, quien pertenece a León de México.

El zaguero de 22 años aparece como una apuesta de proyección para el cuadro azul. Su llegada se encuentra bien encaminada bajo la fórmula de un préstamo por una temporada con opción de compra, una operación que podría cerrarse en los próximos días si ambas instituciones terminan de afinar los últimos detalles.

El club azteca necesita liberar un cupo de extranjero | FOTO: Leopoldo Smith/Getty Images

Diego Monarriz elogia a Valentín Gauthier

En medio de las negociaciones, desde Uruguay surgió una voz autorizada para analizar las condiciones del defensor. Se trata de Diego Monarriz, entrenador que dirigió a Gauthier en Juventud de Las Piedras, quien no escatimó en elogios hacia el futbolista.

“A Valentín lo tomé en el equipo de Juventud de Las Piedras, pudimos ascender a Primera. Al término de los seis meses, el equipo perdió el campeonato en una final en el primer semestre y el futbolista se destacó”, comentó el estratega a ADN Deportes.

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Respecto a sus principales características futbolísticas, el técnico destacó que “es un central alto, de casi un metro noventa, con un buen juego aéreo. Técnicamente no es malo con los pies, fue creciendo y fue nada menos que a León de México”.

“Tiene buena pegada al salir del fondo, intenta buscar buen pase, pero lo que mejor tiene ante todo es que es buena gente, ordenado en su vida privada y un profesional de lujo. No tengo ninguna duda de que puede llegar a rendir si llega a la U de Chile, un equipo enorme del continente”, sentenció.

Los números de Valentín Gauthier

Desde su debut en el profesionalismo, el charrúa registra un total de 105 partidos oficiales en primera, en los que ha marcado siete goles y ha entregado una asistencia.