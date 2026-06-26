No solo Lucas Romero: otro jugador de Universidad de Chile también parte a México

La Universidad de Chile continúa definiendo el futuro de algunos jugadores que buscan sumar mayor continuidad.

La Universidad de Chile vive días movidos en medio del mercado de pases, donde comienzan a definirse salidas importantes pensando en la segunda parte de la temporada.

En ese escenario aparece Lucas Romero, mediocampista paraguayo que continuará su carrera en el FC Juárez de México, en una operación que lo llevará al fútbol de la Liga MX.

Sin embargo, no será el único movimiento en el plantel azul, ya que algunos futbolistas jóvenes o con menos continuidad han sido considerados para salir a préstamo, con el objetivo de sumar experiencia y rodaje competitivo en otros torneos.

Fernando Sanguinetti se va a préstamo al Tepatitlán FC

Y en ese contexto surge otro nombre que también partirá al fútbol mexicano. ¿De quién se trata? De Fernando Sanguinetti, quien según informó el medio Emisora Bullanguera, continuará su carrera en la Liga Expansión, la segunda categoría del fútbol azteca.

En su caso, el destino será el Tepatitlán FC, equipo que viene de una gran temporada, coronándose campeón del Torneo Clausura 2026 tras vencer en la final a Tampico Madero. Además, también se quedó con el título de Campeón de Campeones frente al mismo rival.

El volante 21 años emigra una división que no cuenta con ascensos ni descensos | FOTO: Instagram

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Cabe recordar que el nacido en la cantera de la U ya estuvo a préstamo en Provincial Osorno y Unión San Felipe.

Así, el Romántico Viajero concreta dos partidas rumbo a México, en medio de un mercado que sigue activo en el Centro Deportivo Azul (CDA).

En resumen…

El joven Fernando Sanguinetti seguirá su carrera cedido en el Tepatitlán FC de la Liga Expansión del fútbol mexicano.