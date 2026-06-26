No ha sido un buen 2026 para Lucas Assadi, quien vive una situación parecida a la que ya experimentó con Gustavo Álvarez el año pasado.

Un verdadero terremoto en el mercado de pases acaba de desatarse en las huestes del Centro Deportivo Azul. Pese a que hace apenas unas semanas Lucas Assadi extendió su vínculo contractual con la institución y obtuvo una mejora salarial, el presente deportivo del volente en la Universidad de Chile ha dado un vuelco inesperado que mantiene en alerta a todo el entorno azul.

El canterano se cansó de ser borrado por el DT y, en una determinación de última hora, ya se mueve para armar las maletas y marcharse de forma inmediata del Romántico Viajero.

La realidad del prometedor jugador en el primer equipo es radicalmente opuesta a lo proyectado tras su pomposa renovación. Assadi viene acumulando una preocupante racha de compromisos oficiales sin sumar un solo minuto en cancha por expresa determinación del cuerpo técnico liderado por el estratega argentino Fernando Gago.

Esta falta de protagonismo e ingresos a las convocatorias terminó por agotar por completo la paciencia del canterano del León. El jugador pese a no estar lesionado, ha sido relegado de forma sistemática, quedando incluso fuera de la banca de suplentes en los últimos desafíos.

Ante este complejo panorama de ostracismo, según informó detalladamente el periodista de TNT Sports, Marcelo díaz, la agencia de representación de Assadi, en conjunto con el propio jugador, ya tomó una determinación de cara al mercado de fichajes: buscar una salida durante esta ventana de transferencias. La postura responde directamente al escaso espacio y las nulas oportunidades que el jugador ha tenido, situación que genera profunda molestia tanto en el futbolista como en su círculo más cercano.

Lucas Assai no ha sido citado por la banca de la U en los últimos tres partidos.

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Las millonarias cláusulas para sacar a la joya laica del León

A pesar de la urgencia del jugador y su entorno por buscar un nuevo destino liguero donde recuperar la regularidad perdida, la operación no asoma sencilla de ejecutar en el papel. Esto se debe principalmente a que el futbolista mantiene un contrato vigente a largo plazo con la Universidad de Chile, el cual expira en diciembre de 2028.

No obstante, el reciente acuerdo de renovación blindó al jugador pero dejó abiertas dos vías de salida liguera mediante cláusulas de rescisión económica que los clubes interesados deberán desembolsar:

Cláusula general: Fijada en US$ 2,3 millones para cualquier club interesado del planeta que quiera llevarse su talento.

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Cláusula especial: Establecida en US$ 2,1 millones para una institución específica cuyo nombre se mantiene bajo estricto secreto y no ha sido revelado.

Con el libro de pases completamente abierto y la decisión tomada por parte de sus representantes, las próximas semanas serán clave para definir el destino del futbolista de la cantera universitaria. De no mediar un cambio radical en la consideración de Gago, el futuro de Lucas Assadi podría materializarse lejos del club mucho antes de lo esperado.