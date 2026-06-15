El emblema de Universidad de Chile está distanciado del club sus amores, pero lo sigue igualmente. Y no está contento con lo que ha visto.

Universidad de Chile empató 2-2 contra Unión La Calera por la Liga de Primera y se apartó de la lucha por el título. Ello preocupa a Jorge “Lulo” Socías: el referente estudiantil teme por una nueva sequía histórica.

En conversación con BOLAVIP Chile, la leyenda azul abordó su distancia con el club de sus amores, al que le entregó una estrella tras una pesadilla de 25 años. Tiene miedo de que aquella situación vuelva a ocurrir.

¿La razón? Por el momento, el cuadro universitario marcha a 15 puntos de la cima, lo que en caso de sostenerse alejaría nuevamente al equipo laico de una corona. Ya serían nueve años sin una: la última la alcanzó en 2017.

“Desgraciadamente, aunque a algunos les pese y les duela, yo estoy en la historia grande de la U, tanto como jugador y como técnico“, comenzó señalando el emblema institucional.

Luego, agregó: “Tuve la suerte de dirigir un gran grupo de jugadores que le permitió a Universidad de Chile, después de 25 años, volver a ser campeón. Es increíble que un club como Universidad de Chile pase 25 años y no lo logre“.

Jorge Socías analizó a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lulo Socías teme por Universidad de Chile

Luego de tal introducción, el DT azul en el título de 1994 se refirió a la crisis deportiva y dirigencial que atraviesa la escuadra que le robó el corazón. El panorama no es alentador y la sequía ya se palpa.

“Vamos para allá, parece. Estamos cerca. Generalmente la veo. Tiene pasajes buenos y después unos horribles, no logra consolidarsee. Pero no me gusta hablar de la U ni del presente de la U“, concluyó.

En resumen:

Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera por la Liga de Primera.

empató 2-2 ante Unión La Calera por la Liga de Primera. El referente Jorge “Lulo” Socías teme una nueva sequía histórica de títulos para el club.

teme una nueva sequía histórica de títulos para el club. El conjunto universitario marcha actualmente a 15 puntos de distancia de la cima.