El periodista e hincha de Universidad de Chile cuestionó duramente el juego expuesto contra Unión La Calera. No le gustó.

Universidad de Chile tropezó contra Unión La Calera por la Liga de Primera 2026. A pesar de que el cuadro estudiantil se imponía por dos goles en el marcador, terminó empatando 2-2 en un amargo encuentro.

Ante ello, Héctor “Tito” Awad estalló en los micrófonos de La Magia Azul. El periodista y furibundo hincha azul no toleró el resultado conseguido en la cancha del Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En primera instancia, apuntó contra el cuerpo técnico y luego se deshizo en cuestionamientos hacia lo expuesto por el plantel universitario. Su decepción está a tope con el club de sus amores.

“Yo ya tenía dudas desde antes que empezara el partido. Ya dije que desconfío de (Fernando) Gago. Hizo cambios al lote, desordenó al equipo como lo hace siempre”, comenzó indicando.

Luego, sobre su crítica al entrenador de Universidad de Chile, agregó: “No puede cambiar un equipo de la noche a la mañana, del primer tiempo al segundo como cambió”.

Universidad de Chile se farreó la victoria contra Unión La Calera. (Imagen: Photosport)

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Tito Awad pierde la fe en Universidad de Chile

Finalmente, la voz radial dirigió sus palabras hacia los futbolistas y el sistema en general. No avizora un buen panorama en vísperas del fin de la primera rueda: aún resta el duelo contra O’Higgins.

“La verdad es que la U no tiene ni individualidades en estos momentos, ni colectivo en estos momentos. Lo fundamental, créanmelo por favor, hinchas de la U: la U no tiene alma. Este equipo no tiene alma“, cerró.

En síntesis:

El periodista Héctor “Tito” Awad criticó duramente al club por el resultado obtenido.

criticó duramente al club por el resultado obtenido. El club Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera tras ir ganando.

empató 2-2 ante Unión La Calera tras ir ganando. El técnico Fernando Gago fue cuestionado por realizar cambios deficientes en el partido.