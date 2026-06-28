Copa Chile este domingo 28 de junio: Hay 9 partidos y sólo 4 serán transmitidos por TNT Sports

La Copa Chile no detiene su marcha y este domingo habrá 9 partidos de la Fecha 4, donde destacan clubes como Cobreloa, Universidad de Chile y Deportes Concepción saltando al campo de juego.
El primero de los mencionados en hacerlo será nada más ni nada menos que Cobreloa, equipo que deberá desplazarse hasta la Región de Coquimbo para enfrentar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.
La U viene de un empate 3-3 ante Unión La Calera. | Foto: Photosport
Otro que destaca en esta jornada de domingo es Santiago Wanderers, club que buscara los tres puntos visitando a Unión La Calera en un grupo donde también están Unión San Felipe y Universidad de Chile.
Es precisamente el cuadro azul el que será protagonista del plato fuerte de la jornada, donde con un aforo de 20 mil espectadores en el Estadio Nacional recibirá al conjunto del Aconcagua con la obligación de dejar los tres puntos en casa.
La jornada de día domingo se cierra con un compromiso que promete sacar chispas en el sur del país: Deportes Puerto Montt recibe la visita de Deportes Concepción, equipo que viene de vencer a Huachipato.
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La cartelera COMPLETA
Deportes La Serena vs. Cobreloa: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.
Cobresal vs. Deportes Antofagasta: 12:30 horas, sin transmisión.
Unión La Calera vs. Santiago Wanderers: 15:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.
Huachipato vs. Deportes Temuco: 15:00 horas, sin transmisión.
Curicó Unido vs. U. de Concepción: 16:00 horas, sin transmisión.
Rangers vs. Ñublense: 17:00 horas, sin transmisión.
O’Higgins vs. Deportes Recoleta: 17:00 horas, sin transmisión.
Universidad de Chile vs. Unión San Felipe: 17:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.
Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción: 20:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.