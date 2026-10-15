Uno que fue bicampeón con los azules se refirió al gran tema que está envolviendo a la U por estos días, con el conflicto entre Azul Azul y la Casa de Estudios.

En la U hay una gran tema sobre la mesa respecto al nombre del club, por el conflicto que está ocurriendo entre Azul Azul y la casa de estudios, esto luego que explotara el caso Sartor con todas las polémicas que conlleva.

En medio de todo esto, ha reflotado la idea de cambiar el nombre del equipo de fútbol, que le pertenece a la Universidad de Chile al igual que los escudos, pero el control de la actividad lo tiene la sociedad anónima.

La opinión de un bicampeón con la U

Ante aquello, un histórico de los azules se refirió a esta idea, de la cual no es partidario. Se trata de Patricio Mardones, quien cree que esto quedará en nada.

“Yo creo que la idea que se está proponiendo de cambiar el nombre, por lo que he escuchado, creo que es algo inviable. Se han tenido conversaciones con la universidad, creo que la universidad tiene y quiere que el club de fútbol se llame Universidad de Chile”, comenzó opinando en diálogo con BOLAVIP.

“No veo por otro lado, por otro camino que se cambie eso. Creo que es muy importante como institución para el país, por la historia que tiene, por la gran cantidad de hinchas, por la gente que estudió en la Universidad de Chile, que se hizo socio de la U, esos valores no se transan”, agregó el Pato Mardones.

Patricio Mardones, histórico de la U. (Foto: El Mercurio)

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Luego, el bicampeón con el cuadro estudiantil remarcó que cree que esta idea es inviable: “Espero que no suceda, lo veo imposible diría yo. Los clubes se hacen por su historia, en los momentos buenos, en los momentos malos, en todo momento. La U si hay algo que tiene, es eso”.