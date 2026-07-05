El periodista analizó el duelo contra Santiago Wanderers y no perdonó la actuación de Juan Martín Lucero en Valparaíso.

Universidad de Chile sufrió, pero derrotó 3-2 a Santiago Wanderers por la Copa Chile. En un compromiso lleno de emoción, el conjunto estudiantil se quedó con la victoria en el puerto.

Sin embargo, ello no dejó conforme a Romai Ugarte. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista cuestionó el desempeño del elenco azul y le dejó un recado a una de sus mayores figuras.

¿Qué pasó? El comunicador destrozó el rendimiento de Juan Martín Lucero en Valparaíso. Para él, tiene una deuda pendiente con los hinchas: no ha respondido a las expectativas tras su llegada.

“Un partido más, nomás. No significa nada, la U tiene que pensar en el campeonato, en acercarse, jugar bien. El primer tiempo era un charquicán y luego algo arregló Fernando Gago. Pero todavía está con déficit”, lanzó.

En dicha línea sobre Universidad de Chile, agregó: “No hay un jugador que esté destacando y Juan Martín Lucero Lucero, otra vez para atrás. Nadie queda conforme con lo que ve, no pasa nada”.

Romai Ugarte cuestionó a Juan Martín Lucero. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile derrotó a Santiago Wanderers

Finalmente, Romai Ugarte le bajó el perfil a los tres puntos conseguidos en calidad de visitante. Llamó a enfocarse en otros objetivos más importantes: uno de ellos es el título de la Liga de Primera.

“Es un entrenamiento abierto, abrieron el Centro Deportivo Azul para que pudiéramos ver un partido de Universidad de Chile“, cerró.