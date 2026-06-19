Pese al irregular primer semestre: La brutal marca que deja Universidad de Chile en la Liga de Primera

El cuadro azul remató la primera rueda de la Liga de Primera con triunfo ante O'Higgins y quedó a 12 puntos de Colo Colo.

Universidad de Chile sacó la tarea adelante el día de ayer y derrotó a O’Higgins de Rancagua por 2-0, compromiso válido por la Fecha 13 de la Liga de Primera que estaba pendiente y que dio por concluida de manera oficial la primera rueda del torneo.

Si bien los azules tuvieron que sufrir a ratos, firmaron tres puntos que ilusionan a los hinchas con poder meterse a la pelea en el segundo semestre y darle caza a Colo Colo, equipo que marcha solitario en la punta a 12 puntos de los azules.

Castellón ha permitido pocos goles en la U. | Foto: Photosport

Pese a que en el primer semestre los azules firmaron eliminaciones en Copa CONMEBOL Sudamericana y Copa de la Liga, remataron en el tercer puesto de la Liga de Primera con una estadística absolutamente brutal.

El cuadro azul fue el equipo que menos recibió goles en este torneo con 10 en 15 partidos y Gabriel Castellón, como si eso fuera poco, dejó en 8 oportunidades el arco en 0 para el Romántico Viajero.

Lo cierto es que la U ha estado bien defensivamente y permite pocos goles por partido, pero el gran problema para Fernando Gago ha sido de la mitad de campo hacia arriba donde muchas veces no tiene variables y carece de ideas para llegar al arco rival.

Publicidad

En síntesis

Universidad de Chile venció 2-0 a O’Higgins por la Fecha 13 del torneo.

El arquero Gabriel Castellón dejó su arco en cero en 8 compromisos.

El equipo dirigido por Fernando Gago terminó tercero en la Liga de Primera.