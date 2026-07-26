¿Por qué no juega Matías Zaldivia en el Universidad de Chile ante Audax Italiano en la Liga de Primera?

El defensor de los 'Azules', Matías Zaldivia no podrá decir presente en esta jornada ante Audax Italiano.

Universidad de Chile hoy vuelve saltar al ruedo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Audax Italiano, en lo que es el inicio de la segunda ruede en el fútbol chileno.

Para este encuentro, el DT azul, Fernando Gago ya tiene su onceno preparado, con el que busca sumar los tres puntos, en la que un importante jugador no podrá decir presente.

Se trata del defensor, Matías Zaldivia, quien no podrá ser considerado en esta jornada por Gago, quien tampoco podrá contar con su presencia en el banco de los suplentes.

El mismo estratego azul confirmó en su última conferencia de prensa la ausencia de Matías Zaldivia, por quien espera poder contar en el próximo duelo de su equipo por la Liga de Primera.

Zaldivia no será opción hoy en la U | Foto: Photosport

De esta forma, Zaldivia tendrá que seguir esperando por lo que es su vuelta a las canchas, en donde hoy verá desde fuera el desempeño de sus compañeros en la Liga de Primera.

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