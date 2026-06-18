¿Qué pasa si Universidad de Chile gana, empata o pierde ante O’Higgins de Rancagua por la Liga de Primera?

Revisa los resultados que se pueden dar hoy para la Universidad de Chile en su duelo ante O'Higgins.

Universidad de Chile disputará en esta jornada su duelo pendiente dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua con la necesidad de un triunfo.

Los dirigidos por Fernando Gago necesitan con urgencia sumar los tres puntos y por esto, desde Bolavip Chile te dejamos los escenarios en los que quedaría la Universidad de Chile tras este duelo pensando en el segundo semestre.

¿Qué pasa si la U le gana a O’Higgins de Rancagua?

Si la Universidad de Chile derrota a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional, los ‘Azules’ podrían escalar a la tercera posición de la tabla de posiciones con 24 puntos, ingresando a puestos de clasificación a Copa Libertadores 2027.

La U va por la victoria | Foto: Photosport

¿Qué pasa si la U empata a O’Higgins de Rancagua?

Si Universidad de Chile iguala ante el ‘Capo de Provincia’, los dirigidos por Fernando Gago escalarían de igual forma en la tabla de posiciones, pero solo al sexto lugar con 22 unidades.

¿Qué pasa si la U pierde ante O’Higgins de Rancagua?

Si Universidad de Chile cae ante O’Higgins de Rancagua, el conjunto ‘Laico’ caerá a la décima posición de la tabla con los mismos 21 puntos.