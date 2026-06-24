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Michael Clark rompe el silencio y declara por el caso Sartor: “Sé perfecto quién soy y lo que he hecho”

En medio de las diligencias, el expresidente de Universidad de Chile entregó declaraciones defendiendo su actuar y asegurando que busca aclarar su situación ante la justicia.

Michael Clark alzó la voz.
© CapturaMichael Clark alzó la voz.

El nombre de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, vuelve a estar en el centro de la atención pública en medio de la investigación del denominado caso Sartor, que lleva adelante el Ministerio Público.

La indagatoria apunta a posibles delitos vinculados a inversiones realizadas por la empresa, en un caso que involucra a cerca de 200 personas que acusan haber perdido su dinero tras las operaciones cuestionadas.

En ese contexto, Clark aparece como una de las principales figuras investigadas, luego de que la Fiscalía revisara una operación financiera mediante la cual habría pasado a convertirse en controlador único de Azul Azul por cerca de 6 millones de dólares.

El expresidente de Azul Azul, Michael Clark, acudió a las dependencias de la Fiscalía Oriente para declarar | FOTO: Photosport

El expresidente de Azul Azul, Michael Clark, acudió a las dependencias de la Fiscalía Oriente para declarar | FOTO: Photosport

Dicho movimiento se habría concretado, según la investigación, utilizando fondos vinculados a Sartor, lo que forma parte de las diligencias que mantiene abierto el caso.

Michael Clark habla en la previa a su declaración en Fiscalia

En medio de este escenario, el exdirigente entregó sus primeras declaraciones públicas, defendiendo su postura frente a la investigación.

“Estaba esperando hace tiempo esta oportunidad. Estoy tranquilo. Sé perfecto quién soy y lo que he hecho… y lo más importante: sé lo que no he hecho”, señaló.

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Clark agregó además que busca aclarar su situación: “Estoy contento con esta posibilidad de poder venir a contar mi verdad. Venir a aclarar muchas cosas que se han dicho que no corresponden a la verdad”, sostuvo.

El interrogatorio se espera que se prolongue por varias horas más, considerando la complejidad de las diligencias que forman parte de la investigación del caso Sartor.

En resumen

  • Michael Clark, expresidente de Azul Azul, declaró en el marco de la investigación del caso Sartor, donde el Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en operaciones financieras que lo vinculan con la compra del control del club Universidad de Chile por cerca de 6 millones de dólares, en medio de acusaciones de cientos de afectados.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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