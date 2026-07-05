Figura de U. de Chile no se esconde y asume su criticado error: “Uno tiene que aprender”

Maximiliano Guerrero abordó su expulsión contra Unión La Calera, la que lo tuvo al margen por dos encuentros de Copa Chile.

Universidad de Chile logró la misión y derrotó 3-2 a Santiago Wanderers por Copa Chile. La escuadra azul se quedó con el triunfo en el puerto de Valparaíso, lo que la ubica en la cima del grupo D.

Y en dicho duelo, hubo una figura que destacó por sobre el resto: ese es el caso de Maximiliano Guerrero. El atacante anotó dos goles y le entregó una importante victoria al conjunto estudiantil.

De esta manera, logra dar vuelta la página tras su expulsión en el 3-3 vs. Unión La Calera. No solo fue criticado por los hinchas universitarios, sino que también recibió dos fechas de castigo. Asumió la culpa en conversación con TNT Sports.

“El esfuerzo del equipo fue tremendo, así que felicitaciones a todos. Feliz por poder volver a jugar y por los goles“, comenzó señalando tras el compromiso de Universidad de Chile.

“Son cosas que uno tiene que aprender. Por suerte pude volver a jugar porque me dio la confianza el profe (Fernando Gago). Feliz por jugar y por marcar los goles”, agregó luego de cumplir su sanción.

Maximiliano Guerrero enmendó el camino en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile se toma vacaciones

A su vez, el ariete se refirió a las semanas de relajo que tendrá el elenco laico. Recién volverá a la acción en la reanudación de la Liga de Primera contra Audax Italiano: se jugará el 26 de julio a las 17:30 horas.

“Será un buen descanso, tenemos que despejar la mente. Ya después meternos de cara al segundo semestre. Hay que mejorar muchas cosas porque tenemos que ir por todo”, cerró.