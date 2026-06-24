Cristián Olguín perdió los estribos luego del encuentro en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. No está conforme con el actuar azul.

Universidad de Chile decepcionó una vez más al empatar 3-3 contra Unión La Calera por Copa Chile. El conjunto estudiantil no pudo aguantar tras comenzar arriba en el marcador y repartió puntos.

Ante tal panorama, Cristián Olguín perdió la paciencia en conversación con BOLAVIP Chile. El recordado delantero no quedó para nada conforme con la actuación azul en calidad de visita.

Por ello, le dejó un potente mensaje a la cúpula institucional: hay que sumar nuevas piezas en el mercado de fichajes. De lo contrario, el escenario se pondrá cuesta arriba.

“Es realmente una vergüenza. Acá en la casa somos todos chunchos y dan ganas de cambiar el canal, porque la U está desordenada, ninguna jugada organizada“, indicó en primera instancia.

Luego, el retirado ariete de Universidad de Chile señaló: “Todos corriendo de una manera diferente. Da vergüenza ver jugar a la U. Ojalá que los dirigentes se pongan las pilas y traigan refuerzos para la segunda rueda”.

Universidad de Chile decepcionó contra U. La Calera (Imagen: Photosport)

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Pide refuerzos para Universidad de Chile

Finalmente, Cepillín Olguín reiteró su deseo: sumar jerarquía para el cierre de esta campaña. Será uno de los desafíos del club en el período de transferencias, que ya está activo.

“Tienen que llegar jugadores de verdad. Con este plantel, espero equivocarme, no vamos a llegar a ningún lado“, cerró.