VIDEO: El grotesco error de Universidad de Chile en el tercer gol de Unión La Calera

Nicolás Fernández lanzó un pase hacia atrás y complicó a Nicolás Ramírez, lo que fue aprovechado por Sebastián Sáez.

Universidad de Chile tuvo distintos desajustes defensivos en su visita a Unión La Calera. El más grotesco, en el 3-1 del elenco local: la escena marcará dicho partido por la fase de grupos de Copa Chile.

En el minuto 46, un pase atrás de Nicolás Fernández fue letal para el conjunto universitario. ¿La razón? Nicolás Ramírez no alcanzó a controlar de buena manera, lo que fue aprovechado por Sebastián Sáez.

Para el atacante cementero, no fue problema convertir. Tan solo disparó y batió la resistencia de Gabriel Castellón. Una jugada que refleja el irregular momento de la escuadra estudiantil.

Cabe consignar que Universidad de Chile comenzó arriba en el marcador. Tras un centro de Maximiliano Guerrero, fue Agustín Arce el encargado de anotar el 1-0 en el minuto seis del encuentro.

Los otros tantos del compromiso fueron obra de Joaquín Soto en el 19′ y de Matías Campos López en el minuto 40.

Universidad de Chile sufrió contra U. La Calera. (Imagen: Photosport)

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VIDEO: El error de Universidad de Chile contra U. La Calera