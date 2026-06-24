La U no puede ante Unión La Calera: rescata un empate con uno menos por Copa Chile

Universidad de Chile sigue sin poder a Unión La Calera y rescata una igualdad con uno menos

Unión La Calera y Universidad de Chile en esta jornada se enfrentaban por la primera fecha pendiente dentro de la Copa Chile, en el que ambos equipos buscaban la victoria para poder treparse en la tabla de posiciones.

En lo que fue un disputado duelo, Unión La Calera y Universidad de Chile igualaron a tres tantos en un entretenido compromiso que se desarrolló en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Los dirigidos por Fabricio Coloccini pudieron ponerse en ventaja y abrir el marcador tras el tanto de Agustín Arce a lo 6 miuntos tras una asistencia de Maximiliano Guerrero.

Luego los ‘Cementeros’ pudieron darle la vuelta al marcador en la primera mitad tras los goles de Joaquín Soto y Matías Campos López, los que hacían que La Calera se fuera en ventaja en la primera mitad.

La Calera desaprovechó su ventaja ante la U | Foto: Photosport

Iniciando el segundo tiempo, Sebastián Sáez aprovechó un grueso error de la defensa azul y en la primera jugada puso el 3-1 para los dirigidos por Martín Cicotello.

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La escuadra de Coloccini no se achicó y a pesar de estar debajo en el marcador, hizo todo para poder rescatar puntos en esta visita, en la que a los 74 minutos, Ignacio Vásquez recortó las distancias.

A cinco minutos del final, el mismo Ignacio Vásquez logró anotar la igualdad para la Universidad de Chile, en la que aprovechó una gran asistencia de Juan Martín Lucero para colocar el 3-3.

Con este resultado, Unión La Calera se quedó en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo un punto, mientras que la Universidad de Chile se ubica en la segunda posición con cuarto unidades.

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En lo que será la próxima fecha, el conjunto ‘Cementero’ deberá recibir en condición de local a Santiago Wanderers, mientras que los ‘Azules’ recibirán como locales a Unión San Felipe.

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