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Referente de Universidad de Chile sospecha sobre Lucas Assadi: “Algún problema debe tener”

El caso del oriundo de Puente Alto genera incertidumbre en la escuadra azul. Así lo reflejan las palabras de Cristián Olguín.

Lucas Assadi está marginado en Universidad de Chile.
© PhotosportLucas Assadi está marginado en Universidad de Chile.

Universidad de Chile mantiene un misterio sobre el futuro de Lucas Assadi. La promesa de la institución no está siendo considerada y puede partir en este mercado de fichajes.

Tras no ser convocado por cuarto encuentro consecutivo, Cristián Olguín encendió las alarmas por el futbolista de 22 años. El referente estudiantil teme por el oriundo de Puente Alto.

Por ello, en conversación con BOLAVIP Chile, llamó a recuperarlo. Aún confía en las capacidades del formado en la cantera azul: intuye que algo pasa por su mente y no lo deja rendir.

“Es preocupante y una pena muy grande, porque todos sabemos lo buen jugador que es, un chico joven, con unas condiciones inmensas. Lamentablemente, no sé qué estará pasando por su cabeza“, reflexionó.

Sobre el mismo punto del ariete de Universidad de Chile, agregó: “No sé si estará con problemas familiares, algún problema debe tener, porque el chico tiene unas condiciones muy buenas“.

Lucas Assadi preocupa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lucas Assadi preocupa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Finalmente, Cepillín Olguín manifestó su anhelo de ver la mejor versión del seleccionado nacional. Tiene fe en que, tarde o temprano, recobrará el nivel que ilusionó al país.

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“Yo creo que lo único que el hincha azul quiere es que se reponga y vuelva a jugar. Que demuestre que es el gran jugador que todos los hinchas azules quieren ver en la cancha“, cerró.

Martín Aliaga
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