Compromiso total en la U: los tres jugadores que entrenaron pese a tener días libres

Los tres jugadores de la Universidad de Chile que entrenaron en sus días libres en el CDA.

Universidad de Chile tuvo días libres después de lo que fue su contundente victoria por 6-0 ante Ñublense de Chillán, el que dejó a los ‘Azules’ bien aspectados en su lucha por el Chile 2.

Por esto, el estratega azul concedió unos días libres para sus jugadores en la antesala a su duelo de vuelta ante Deportes Antofagasta por Copa Chile, los que finalizaban en esta jornada.

Mientras la mayoría del plantel aprovechaba sus días de descanso antes de afrontar esta parte final del año, hay tres jugadores que no se guardaron nada y se mantuvieron trabajando en el Centro Deportivo Azul.

Se trata del defensor Bianneider Tamayo, el mediocampista Charles Aránguiz y el delantero Octavio Rivero, los tres jugadores de la Universidad de Chile que se mantuvieron entrenando en las dependencias del CDA.

Rivero fue uno de los que entrenó en sus días libres | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas Radio ADN, en la que indicaron que estos tres jugadores realizaron distintos trabajos de preparación pensando en los próximos objetivos del equipo.

Publicidad

Puntualmente, tanto Tamayo como Rivero hacen sus esfuerzos para poder ganar bonos en el equipo de Fernando Gago para decir presente en las próximas convocatorias de la Universidad de Chile.

Para esta jornada, la Univerisdad de Chile volverá a sus trabajos pensando en lo que serán sus duelos claves tanto dentro de la Liga de Primera como en la Copa Chile, en donde en esta última competencia tendrán su próximo desafío.