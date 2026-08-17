Igor Lichnovsky advierte a la dirigencia de Universidad de Chile: “Aquí tiene que ser así”

El zaguero fue consultado sobre las controversias que involucran a la cúpula de Azul Azul. Dejó una potente reflexión.

Universidad de Chile oficializó a Igor Lichnovsky. Luego de 13 años fuera del país, el defensor central retornó a casa y en su presentación le dejó un mensaje a la dirigencia estudiantil.

¿Qué pasó? Tras ser consultado sobre el escándalo que involucra a Sartor y a la cúpula institucional, intentó dar vuelta la página rápidamente, pero no sin antes lanzar una advertencia.

Sabe que los valores del conjunto universitario son primordiales y hay que respetarlos más allá de la cancha. Dejó una potente reflexión sobre el panorama que atraviesa el club.

“En algún momento lo voy a comentar y me voy a abrir. Valoro el hecho de que la identidad que le pasa a un niño en este club, te cambia la vida. Tengo valores de mi casa, de mi madre y de la Universidad de Chile”, aseveró.

“Considero importante que hayan personas, sabiendo y viendo las ganas que tú (M. Mayo) has mostrado, que si bien es importante que hayan futbolistas de gran nivel, también es tener dirigentes que sepan de la interna“, agregó.

Igor Lichnovsky se manifestó sobre la crisis de Azul Azul en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El recado de Igor Lichnovsky a la directiva de Universidad de Chile

Finalmente, el oriundo de Peñaflor ahondó en su misiva y reveló cómo le gustaría que actuase la plana alta del equipo de sus amores. Por el instante, la tormenta se mantiene sobre Azul Azul.

“Que sepan en temas empresariales, pero también hay que estar instruido en temas futbolísticos y deportivos. Insisto, no porque así tiene que ser en todos lados, pero yo creo que aquí en la U tiene que ser así“, cerró.