Según trascendió, el delantero de 37 años desaprobó las recientes controversias de Azul Azul. Por el momento, no volverá al país.

Universidad de Chile tiene un sueño que comienza a difuminarse con el paso del tiempo. Su nombre es Alexis Sánchez: todo indica que no llegará al cuadro estudiantil en este mercado de fichajes.

Si bien se apeló a su voluntad para cumplir el anhelo de su familia, la trama Sartor en la que está involucrada Azul Azul está acabando con el deseo de los hinchas. Así lo advirtió AS Chile.

Según reveló el medio citado, las polémicas de la dirigencia universitaria están calando hondo y ello queda demostrado con este caso. El oriundo de Tocopilla se aleja de La Cisterna.

“En los azules reconocen que su llegada sería un bombazo, pero económicamente tendría que hacer un esfuerzo gigante“, comenzó señalando la información.

“El jugador, por otro lado, no ve con buenos ojos los constantes escándalos en los que se ha visto envuelto Azul Azul en los últimos meses y cree que, quizás, este no es el mejor momento para volver a Chile”, agregó.

Alexis Sánchez se aleja de Universidad de Chile. (Fotos: Getty Images)

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No será Universidad de Chile: los posibles destinos de Alexis Sánchez

Finalmente, el sitio reportó que el futbolista mantiene un pie puesto sobre Sevilla FC. A pesar de no renovar su contrato, se abrió una ventana para continuar en el elenco andaluz. Y tampoco se debe descartar que recale en Estados Unidos.

“Siempre ha visto la MLS como un buen lugar para vivir sus últimos años de carrera, pero hasta ahora no hay una propuesta formal desde el país norteamericano“, cerró.