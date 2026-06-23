¿Vuelve a Universidad de Chile? La situación de Gonzalo Montes en el mercado de fichajes

Por el momento, el mediocampista uruguayo se mantendrá en Montevideo City Torque. Ello será ratificado el 30 de junio.

Universidad de Chile tiene distintos casos en incertidumbre en el mercado de fichajes. Uno de ellos, alude a Gonzalo Montes: el cuadro estudiantil puede concretar su retorno en el período de transferencias.

Tras firmar su préstamo con Montevideo City Torque hasta el 31 de diciembre de 2026, la dirigencia azul dejó estipulada una cláusula: la opción de su repesca hasta este 30 de junio. ¿Será ejecutada?

Ello será ratificado en la fecha mencionada, pero, según la información recabada por BOLAVIP Chile, todo indica que el mediocampista de 31 años continuará realizando sus funciones en tierras charrúas.

Por el momento, no ha sido contacto por la cúpula universitaria para volver y a pesar de que algunos elencos lo sondearon, el jugador está contento en su nación de origen. No piensa en un nuevo rumbo.

De esta manera, se concentra para disputar los octavos de final de Copa Sudamericana. Su actual club terminó en la primera posición del grupo F, superando a Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra y Palestino.

Por el momento, Gonzalo Montes no vuelve a Universidad de Chile. (Foto: Montevideo City Torque)

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El futuro de Gonzalo Montes en Universidad de Chile

Cabe consignar que el futbolista mencionado tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2027. Por lo tanto, tras concluir su cesión en Uruguay tendrá que resolver su situación.

Y otro punto a considerar: Azul Azul puede extender dicho vínculo por una campaña más. ¿Algún día regresará a La Cisterna? Al menos, en este libro de pases no se avizora su vuelta.