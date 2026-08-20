Revelan que U. de Chile pide esta cifra por Lucas Assadi: “Espera para dar luz verde”

El ariete de 22 años está en la mira de dos clubes de Europa. ¿Cuánto dinero quiere la cúpula estudiantil por su carta? Está definido.

Universidad de Chile puede despedirse de Lucas Assadi en este mercado de fichajes. El oriundo de Puente Alto no ha determinado su futuro, pero tiene diversas posibilidades para decir adiós.

¿Cuánto dinero pide el conjunto estudiantil por sus servicios? Ello fue revelado por Emisora Bullanguera. El medio partidario aseguró que hay dos montos estipulados en su contrato.

Y la razón por la que no es solo uno llama la atención: hay un elenco que ha estado observándolo desde libros de pases anteriores. Para tal institución, la cifra solicitada es un tanto menor.

“Tiene una cláusula de salida que corresponde a 2,3 millones de dólares (…) Este es el monto que la dirigencia Azul Azul espera para poder dar una luz verde definitiva al volante”, lanzó la publicación.

“También se puso sobre la mesa uno que era especial para un club que lleva tiempo siguiéndolo: Malmö. El equipo sueco tiene prioridad, además, de una cláusula más baja que corresponde a 2,1 millones de dólares“, agregó.

El futuro de Lucas Assadi genera incertidumbre en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 20 compromisos. En dichos enfrentamientos, no logró convertir goles, pero sí aportó con cinco asistencias.

Un punto a considerar: si es vendido no podrá ser reemplazado por Universidad de Chile. El período de transferencias de la Liga de Primera concluyó el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas.