Universidad Católica tiene hoy un importante desafío dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupal en el grupo D.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero preparó a sus dirigidos de la mejor forma para este partido, buscando dar vuelta la página de lo que fue la derrota en el Clásico Universitario por 1-0 ante la Universidad de Chile.

En los ‘Cruzados’ para este compromiso volverán a contar con la presencia de Clemente Montes, quien junto a Fernando Zuqui, serán las grandes novedades en la formación de la UC a comparación de su formación en el Clásico Universitario.

De esta manera, la Univerisdad Católica salta a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justi Giani en el ataque.

Montes volverá a la oncena titular en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica se disputará este miércoles 29 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

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