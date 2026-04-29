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Universidad Católica salta nuevamente a la cancha por la Copa Libertadores 2026, disputando un partido que ha sido catalogado como fundamental para las pretensiones internacionales del club. Los Cruzados visitan a Barcelona de Guayaquil en Ecuador con la misión crítica de rescatar puntos, un resultado que les permitiría mantenerse firmes en la pelea por la clasificación a los octavos de final, en un grupo sumamente complejo que comparten con gigantes como Boca Juniors y Cruzeiro.

Para este compromiso, la principal novedad y gran alivio en San Carlos de Apoquindo es el regreso a las convocatorias de Gary Medel. El “Pitbull” se había ausentado de los últimos encuentros debido a una compleja lesión muscular que preocupó al cuerpo técnico, pero tras una intensa recuperación, el defensor nacional viajó con la delegación y asoma como una pieza clave para aportar jerarquía en un reducto históricamente difícil para los equipos chilenos.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Universidad Católica?

El partido entre el cuadro ecuatoriano y la escuadra estudiantil está programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile. El escenario para este trascendental choque será el Estadio Monumental Banco Pichincha, donde Barcelona pretende hacerse fuerte bajo el calor de Guayaquil para intentar frenar el avance de la “Franja” en la tabla de posiciones.

Para los fanáticos que buscan quién transmite el partido de la UC hoy, hay excelentes noticias en cuanto a la accesibilidad. El duelo del elenco chileno contra el “Ídolo” será transmitido en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de Chilevisión. Esta señal permitirá que miles de hinchas en todo el país sigan el minuto a minuto del equipo de Nunes sin necesidad de suscripciones adicionales.

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¿Cómo ver a la UC online y gratis?

Adicionalmente, para quienes prefieren seguir el fútbol mediante dispositivos móviles, tablets o computadores, el choque de los Cruzados será emitido de manera online y totalmente gratuita. La transmisión estará disponible por la señal En Vivo de chilevision.cl y también mediante la App MiCHV, brindando múltiples opciones para no perderse el esperado retorno de Medel a la competencia continental.

En lo deportivo, Universidad Católica llega con la presión de sumar para no quedar rezagada en un grupo donde cada unidad vale oro. Tras el análisis táctico de la semana, se espera que el equipo mantenga un orden defensivo férreo para contrarrestar la velocidad de los extremos ecuatorianos, apostando al contragolpe y a la solidez que pueda entregar el capitán histórico de la selección chilena en su regreso a las canchas. La cita es hoy, en una noche que promete ser definitiva para el futuro cruzado en América.