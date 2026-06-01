La sufrida victoria agónica por 2-1 sobre Deportes Concepción trajo un respiro tremendo en la tabla de posiciones, pero la interna de Universidad de Chile quedó en el foco de la polémica.

El tenso encontronazo que protagonizaron los volantes Franco Calderón y Javier Altamirano en pleno terreno de juego encendió el debate sobre los niveles de ansiedad que se viven en el camarín laico. En conversación exclusiva con BOLAVIP, una voz más que autorizada como la del histórico Patricio Mardones alzó la voz para analizar el altercado y enviarle un directo recado a los involucrados.

El Pato no escondió su incomodidad al evaluar los gestos y manoteos que se vieron en el césped, apuntando a que estas situaciones empañan el foco principal del plantel azul.

“Sí, son tonteras. En realidad, son cosas que no ayudan mucho en realidad al funcionamiento de un equipo… Ahora, ese tipo de cosas no ayudan en nada”, disparó de entrada el referente del Romántico Viajero.

A pesar de la dureza de su diagnóstico inicial, el exfutbolista prefirió apelar a la madurez de los futbolistas y le bajó el perfil a las proyecciones del conflicto de cara al futuro de la temporada. “Pero son dos tipos inteligentes, así que yo creo que no pasó más allá de lo que sucedió ayer, nada más”, complementó con optimismo, esperando que el roce muera estrictamente en la cancha.

Franco Calderón y Javier Altamirano tuvieron un cruce en el duelo de la U ante Deportes Concepción.

El factor psicológico: La falta de continuidad pasa la cuenta

Al intentar descifrar si este conato de trifulca es el reflejo de un plantel que está al límite de la desesperación en el plano futbolístico, Mardones prefirió desmarcar al grupo y apuntar de lleno a la realidad particular que arrastra cada uno de los protagonistas en el Centro Deportivo Azul.

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“Sí, son reacciones, digamos, no sé si del equipo en general, sino que son los momentos de los jugadores también”, analizó el histórico laico, desglosando con pinzas la falta de minutos de ambos: “Calderón no ha tenido la continuidad que tuvo el año pasado, lo mismo que Altamirano, entonces son momentos de los jugadores. No lo atribuiría tanto al equipo, yo creo que… No, no deben pasar, lógico”, concluyó Patricio Mardones de forma categórica.